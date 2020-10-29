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Новости со всех концов света | Трейлеры
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Промо-ролик New :: 29.10.20
Название фильма: Новости со всех концов света
Оригинальное название: News of the World
Прокат в России фильма "Новости со всех концов света": 7 января 2021 года
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О фильме "Новости со всех концов света":
Том Хэнкс снова в роли капитана. На этот раз это ветеран Гражданской, который взялся доставить девочку из индейского плена.
Режиссёр: Пол Гринграсс.
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