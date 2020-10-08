|
Гнездо
о фильме: рецензия | кадры: 6 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Нищета и собаки
Шон Деркин продолжает снимать фильмы-переживания, в которых вроде как ничего не происходит, но по итогам у зрителя остаётся звенящее чувство утраты. Как и «Марта Марси Мэй Марлен», его новый фильм «Гнездо» — это словно такая попытка вернуться в невинность, когда каждый следующий шаг всех персонажей всё глубже увязает в осознании того, что никакой невинности никогда не было и возвращаться некуда, да не очень-то и хотелось, даже если бы моглось.
Джуд Ло, словно каждой свой позой пытаясь отделаться от образа «Молодого папы», играет тут роль вроде бы вовсю успешного американского воротилу, который разочаровывается в американской мечте и решает вернуться на британские туманные просторы, где показать всей оставшейся там деревенщине, как зарабатывают настоящие миллиарды. Дети и жена ему поначалу в этом подыгрывают, но постепенно все начинают осознавать, что всё это время отчаянно притворяются, а сначала финансовая, а потом и сентиментальная чёрная дыра поглощает всё семейство, которое не выдерживает оглушающей пустоты этого поместья, а потом уже последовательно накрываются и сделка, и лошадь, и учёба, и новые друзья.
Так в общем-то немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней выхолощенности под маской показного консьюмеризма, которая буквально пожирает изнутри, и заполнять её приходится буквально уже толстовской чисткой коровников, а сцена откапывания мёртвой лошади по уровню истерики приближается к иным фильма Триера и Винтерберга. Другое дело, что у автора не хватает силы воли дожать логический финал, так и оставляя зрителя в той самой звенящей пустоте, где нечего говорить и некуда бежать. Впрочем, и в таком виде история достаточно закончена, но слишком уж такая кода отдаёт «фестивальным кино», которое нынче переживает не лучший свой век, да даже и для него такой стиль слишком лапидарен.
Название фильма: Гнездо
Оригинальное название: Nest
Прокат в России фильма "Гнездо": 24 сентября 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Гнездо":
Джуд Ло в инди-драме Шона Деркина («Марта Марси Мэй Марлен») о британце-предпринимателе и его американской семье после того, как те переселяются жить в британское поместье.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Гнездо:
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Стрельцов: Пас пяткой
7 октября, среда
6 октября, вторник
5 октября, понедельник
Поскольку североамериканский прокат окончательно лишился заметных новинок до декабря, его валовые сборы продолжают следовать траектории падений единственного тяжеловеса...
|
|
|
|
|