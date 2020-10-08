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Гнездо

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Нищета и собаки

Роман КОРНЕЕВ, 8 октября 2020
Рецензия

Шон Деркин продолжает снимать фильмы-переживания, в которых вроде как ничего не происходит, но по итогам у зрителя остаётся звенящее чувство утраты. Как и «Марта Марси Мэй Марлен», его новый фильм «Гнездо» — это словно такая попытка вернуться в невинность, когда каждый следующий шаг всех персонажей всё глубже увязает в осознании того, что никакой невинности никогда не было и возвращаться некуда, да не очень-то и хотелось, даже если бы моглось.

Джуд Ло, словно каждой свой позой пытаясь отделаться от образа «Молодого папы», играет тут роль вроде бы вовсю успешного американского воротилу, который разочаровывается в американской мечте и решает вернуться на британские туманные просторы, где показать всей оставшейся там деревенщине, как зарабатывают настоящие миллиарды. Дети и жена ему поначалу в этом подыгрывают, но постепенно все начинают осознавать, что всё это время отчаянно притворяются, а сначала финансовая, а потом и сентиментальная чёрная дыра поглощает всё семейство, которое не выдерживает оглушающей пустоты этого поместья, а потом уже последовательно накрываются и сделка, и лошадь, и учёба, и новые друзья.

Так в общем-то немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней выхолощенности под маской показного консьюмеризма, которая буквально пожирает изнутри, и заполнять её приходится буквально уже толстовской чисткой коровников, а сцена откапывания мёртвой лошади по уровню истерики приближается к иным фильма Триера и Винтерберга. Другое дело, что у автора не хватает силы воли дожать логический финал, так и оставляя зрителя в той самой звенящей пустоте, где нечего говорить и некуда бежать. Впрочем, и в таком виде история достаточно закончена, но слишком уж такая кода отдаёт «фестивальным кино», которое нынче переживает не лучший свой век, да даже и для него такой стиль слишком лапидарен.

Гнездо


 
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Название фильма: Гнездо
Оригинальное название: Nest
Прокат в России фильма "Гнездо": 24 сентября 2020 года
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О фильме "Гнездо":

Джуд Ло в инди-драме Шона Деркина («Марта Марси Мэй Марлен») о британце-предпринимателе и его американской семье после того, как те переселяются жить в британское поместье.

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Гнездо:

Гнездо
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 4

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Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

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