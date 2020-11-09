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Неадекватные люди 2 | Трейлеры
Трейлер New :: 09.11.20
Прокат в России фильма "Неадекватные люди 2": 10 декабря 2020 года
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О фильме "Неадекватные люди 2":
Илья Любимов, Ингрид Олеринская, Евгений Цыганов 10 лет спустя возвращаются к своим ролям в продолжении комедии Романа Каримова «Неадекватные люди».
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