Как и ожидалось, американский прокат успешно перешёл к новичку, вновь вырвавшись выше десятимиллионной планки...

За океаном, в отличие от нашего проката, «Ведьмы» вышли онлайн, а потому их роль в прокате выполнял подростковый ужастик «Давай поиграем». Со...