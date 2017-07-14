Джо Пеши долгое время упоминавшийся в связи с гангстерской драмой Мартина Скорсезе «Ирландец», официально зачислен в проект...

Лили Джеймс подписалась на участие в продолжении музыкально-романтической комедии режиссёра Филлиды Ллойд «Мама миа...

Не далее как в мае Дэвид Эйер вступил в переговорный процесс со студией Universal Pictures, предложившей ему место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы...

Блэйк Лайвли доверили главную роль в шпионском триллере «Ритм-секция» от продюсеров франшизы о Джеймсе Бонде Майкла Уилсона и Барбары Брокколи...