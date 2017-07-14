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Нарко | Трейлеры

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Трейлер, сезон 3 New :: 14.07.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Нарко
Оригинальное название: Narcos
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» Сериалы » Криминальные
О сериале "Нарко":

Основанный на реальных событиях сериал Netflix о криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Продюсер: Жозе Падилья. Режиссёры: Андрес Байс, Фернандо Коимба, Гильермо Наварро, Жозе Падилья.

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Нарко:

Нарко
постеры сериала: 5
кадры из сериала: 20
трейлеры: 4

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