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Нэнси Дрю и потайная лестница | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 14.03.19 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Нэнси Дрю и потайная лестница" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Нэнси Дрю и потайная лестница
Оригинальное название: Nancy Drew and the Hidden Staircase
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» Голливуд » Детективы
» Голливуд » Подростковое кино » Девочки
О фильме "Нэнси Дрю и потайная лестница":

Очередная попытка экранизировать историю о Нэнси Дрю, которая на сей раз пытается разгадать тайну маленького городка.

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Нэнси Дрю и потайная лестница:

Нэнси Дрю и потайная лестница
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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От этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером. Ну, и немножко тессеракта в процессе. Вопрос только один, зачем теперь весь превозмогательный пафос предыдущей части франшизы?

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