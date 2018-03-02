Рецензия: Неон-Берлин

Роман КОРНЕЕВ , 2 марта 2018

Когда почти десять лет назад на московской премьере «Луны 2112» Данкан Джонс рассказал, что планирует снять киберпанк «Немой», никто не мог себе представить, как это будет, что на пути к фильму у тогда ещё совсем новичка будет производственный ад «Варкрафта», а фильм в итоге будет снят в Германии на деньги «Нетфликса». За этом время сам автор растерял имя самобытного одиночки и получил опыт масштабных съёмок, а киновселенная окончательно отвернулась от большого экрана в угоду бесконечным телемувикам, снятым и смонтированным так, будто это такой пилот очередного сериала.

И то, что ты смотришь не кино, а именно телемувик, тут сбивает с самого начала. То есть для Гая Мэддина это недостаточно артхаусно, поскольку изначально рассчитано на широкую аудиторию, для Кори Макэби — недостаточно трэшово по той же причине, а для Шейна Кэррата — недостаточно бытово, чтобы цеплять фанатский глаз. С первых кадров это именно что такой традиционно-незамысловатый киберпанк типа недавнего «Изменённого углерода», только вообще без особых сюжетных крючков и да, победнее бюджетом.

То есть в обобщённо-альтернативном ближайшем будущем Берлина живёт немой бармен, у него девушка с особенностями, которая однажды пропадает, и бармен начинает её искать. При этом даже визуально кино распадается на достаточно камерное и авторское в помещениях, и достаточно шаблонное и какое-то вынужденно-бюджетное на улицах. Все эти погони по автострадам, летающие такси и бесконечный голубой неон хоть вместе, хоть порознь тридцать лет назад в «Бегущем по лезвию» уже были раскрыты и круче, и полнее. И, повторюсь, тридцать лет назад, да ещё и со свежим сиквелом впридачу. Опять же, «2046» Вонга Кар-Вая тут даже ближе по настроению и проблематике.

Камерная часть тоже не слишком оригинальна, тут вам и те же Мэддин с Кэрратом, и, самое главное, сериал «Вавилон-Берлин» Тома Тыквера в его некоторых сюжетных линиях, однако она при всей своей сдержанности хороша и самостостаточна — два подпольных хирурга, красные шторы, самопальные биты и большие ножи, в общем, в мире немого бармена они смотрятся к месту, и если бы действо не покидало замкнутых помещений, как, видимо, это и было изначально задумано, то всё было бы ок.

Впрочем, где-то к середине довольно затяжной фильм внезапно даёт зрителю подсказку, как именно это всё надо смотреть, чтобы не отвлекаться на малобюджетность. Почти любой детективный киберпанк — это нуар, и стоит чуть расфокусировать зрение, как в случае с «Немым» всё становится на свои места — если бы то же самое в тех же декорациях (минус летающие машины и небоскрёбы) происходило в послевоенном Западном Берлине (включая нарочитые объявы про американских солдат в самоволке), то паззл внезапно складывается. Подпольные хирурги, обилие в сюжете ампутантов и просто увечных, даже типа-футуристические автомобили у Данкана Джонса отсылают к классической эпохе федор и френчей.

То есть перед нами такая аляповатая ностальгия по тем временам, когда каждый немой бармен мог быть сам себе детективом и спасти в итоге хоть кого-нибудь в этом городе грехов.