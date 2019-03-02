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Наркокурьер
о фильме: рецензия | кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Ему всё равно
Иствуд напоминает Вуди Аллена. Оба классика продолжают регулярно снимать, демонстрируя удивительные трезвость ума и твёрдость режиссуры. Но с той же стабильностью знаковое кино у них чередуется с не менее хорошим, но проходным, непонятно, для кого-то снятым. Эти приливы и отливы то создают впечатление, что старые мастера по-прежнему лучше всех, то наоборот, что они размякли, ушли в меланхолию и самоповторы, и «Наркокурьер» это как раз второй, неоднозначный случай.
Впервые после «Гран Торино» Иствуд снял сам себя, но здесь, несмотря на отдельные эпизоды с ворчанием и тихой руганью, он полная противоположность тому злобному, решительному, неразговорчивому расисту. Его новый герой это безобидный старик, который слишком часто думает вслух, много улыбается и нередко выглядит инфантильным. Тональность «Курьера» вторит своему герою, и фильм почти всегда прикидывается деревенской, лёгкой, развлекательной комедией положений про забавного деда, который успешно возит наркоту и оружие для картеля, не думая о последствиях.
Но Иствуд обманчив прост и старомоден, как и его персонаж. Может показаться, что он размяк, потерял хватку, стал сентиментальным, но у Клинта в самом сценарии есть на это готовый контраргумент. Я не размяк, так задумано. Старик (что персонаж, что сам автор) не инфантилен, он все еще понимает, где живёт, видит людей насквозь, и осознает, что делает, но также он понимает, что слишком стар, чтобы его что-то пугало или беспокоило. Ему хочется сделать под конец что-нибудь хорошее и заодно оттянуться, и на этом как будто всё.
Только подчёркивать внутренний мир героя тональностью фильма, возможно, было не лучшей идеей. Внутри картины менее мягкой и более тревожной милый старикан на одном контрасте смотрелся бы лучше, и кино не было бы похоже на очень лайтовую версию «Схватки» Манна. Правда, мораль в лоб, которую Иствуд позволил себе в конце, в любом случае была бы лишней. Но это промах, который никак не пятнает классика.
Название фильма: Наркокурьер
Оригинальное название: Mule
Прокат в России фильма "Наркокурьер": 28 февраля 2019 года
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О фильме "Наркокурьер":
Брэдли Купер, Таисса Фармига, Клинт Иствуд, Майкл Пенья, Лоуренс Фишберн в криминальной драме Клинта Иствуда о 90-летнем ветеране, которого поймали на перевозке трёх килограммов кокаина для мексиканского наркокартеля.
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