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Мулан | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 11.02.20
Название фильма: Мулан
Оригинальное название: Mulan
Прокат в России фильма "Мулан": 26 марта 2020 года
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О фильме "Мулан":
«Дисней» продолжает цикл игровых экранизаций собственных мультфильмов. На этот раз выбор пал на китайскую девушку-воительницу Мулан.
Режиссёр: Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). В роли Императора: Джет Ли.
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