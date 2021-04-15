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Мортал комбат | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 7 | постеры: 6 | в ролях | афиша, билеты
О съёмках 2 New :: 15.04.21
Название фильма: Мортал комбат
Оригинальное название: Mortal Kombat
Прокат в России фильма "Мортал комбат": 8 апреля 2021 года
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О фильме "Мортал комбат":
Новая попытка экранизировать сюжет классической видеоигры.
В роли Скорпиона Хироюки Санада.
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