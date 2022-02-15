Заокеанский уикенд хоть и получил сразу три относительно заметных новинки, но вместе с тем Суперкубок по американскому футболу осушил воскресный прокат...

Отечественный прокат наконец получил в свои руки сразу двух свежих тяжеловесов, и хотя прежний претендент на серьёзные сборы под их натиском фактически исчез с радаров...