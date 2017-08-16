Бену Аффлеку исполняется 45 лет 15 августа отмечает 45-летний юбилей американский актёр, сценарист и режиссёр, обладатель двух «Оскаров» Бен Аффлек...

Фестиваль «Окно в Европу» назвал победителей Окно в Европу 2017, фоторепортаж Проходивший в Выборге с 6 по 12 августа 25-й юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу» назвал своих победителей...