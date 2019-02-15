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Потерянное звено | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 15.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Потерянное звено
Оригинальное название: Missed Link
Прокат в России фильма "Потерянное звено": 11 апреля 2019 года
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» Анимация » Авторская
        ... » Кукольная
О фильме "Потерянное звено":

Студия «Лайка» представляет свой новый проект — соцпамфлет о похождениях парантропа мистера Линка в викторианском обществе.

Роли озвучивают: Зак Галифианакис, Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Стивен Фрай.

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Потерянное звено:

Потерянное звено
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Алита: Боевой ангел: Сны оружия

Вся эта раздёрганность на фоне дословных и покадровых заимствований приводит к ожидаемому результату — атмосферу оригинала воспроизвести фактически не удалось, кто все эти люди — тоже непонятно

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Авторам удалось продумать квест так, что зритель обо всём догадывается, но не теряет увлечённости происходящим

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Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

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«Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам

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Привычное амплуа Нисона последних лет вступает в конфликт с историей, где он не ангел возмездия, а карикатурный снегоуборщик, и нужно какое-то время, чтобы воспринимать фильм правильно
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