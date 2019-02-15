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Потерянное звено | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 15.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Потерянное звено
Оригинальное название: Missed Link
Прокат в России фильма "Потерянное звено": 11 апреля 2019 года
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О фильме "Потерянное звено":
Студия «Лайка» представляет свой новый проект — соцпамфлет о похождениях парантропа мистера Линка в викторианском обществе.
Роли озвучивают: Зак Галифианакис, Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Стивен Фрай.
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