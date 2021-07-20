Название сериала: Чудотворцы

Оригинальное название: Miracle Workers

О сериале "Чудотворцы":

Стив Бушеми в роли Бога и Дэниел Рэдклиф в роли мелкого работника небесной канцелярии, отвечающего на молитвы, в комедийном мини-сериале о том, как предотвратить апокалипсис.

2 сезон посвящён популярной нынче тематике «страдающего средневековья».