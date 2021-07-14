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Чудотворцы | Трейлеры

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Русский трейлер, 3 сезон New :: 14.07.21


Все ролики сериала "Чудотворцы" (6)

 
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Название сериала: Чудотворцы
Оригинальное название: Miracle Workers
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» Сериалы » Комедийные
О сериале "Чудотворцы":

Стив Бушеми в роли Бога и Дэниел Рэдклиф в роли мелкого работника небесной канцелярии, отвечающего на молитвы, в комедийном мини-сериале о том, как предотвратить апокалипсис.

2 сезон посвящён популярной нынче тематике «страдающего средневековья».

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Чудотворцы:

Чудотворцы
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 7
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Чёрная вдова: Сёстры по абьюзу + подкаст

Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте
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