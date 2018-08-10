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Мег: Монстр глубины
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Подводный Стэйтам
После провала с «Учеником чародея» Джон Туртельтауб может и хотел бы вернуться в высшую лигу, да там и без него нынче всё плохо, так что пока приходится перебиваться «Старперцами» и, вот, китайскими мегалодонами со сложносочинённым локализованным названием «Мег: Монстр глубины». И всё было бы ничего — как раз вынужденная китайскость (только они, кажется, готовы сейчас давать кому-то деньги на хоть сколько-то некопеечное кино) в фильме не является проблемой, да и разных аттракционов с ископаемой акулой напридумана масса, и сама постановка на выходе не выглядит очередным трешевым монстр-муви, тут всё-таки такая почти фантастика, местами даже изобретательная, хотя фанатам «рифтерской» серии Уоттса и практикующим дайверам смотреть не рекомендуется, у этих всяко подгорит.
Главная проблема тут, как ни странно, это главная замануха фильма — Джейсон Стэйтам. Он тут с самого начала как начинает изображать отпускника, которого сдёрнули из родного гоашного бунгало и заставили, сволочи, работать, так в общем и не выходит из этого образа до самого финала. Несмотря на все очевидные проблемы с «внефорсажной» карьерой, что явственно показал «Перевозчик 2», британский актёр не спешит попробовать что-нибудь оригинальное, так и оставаясь из фильма в фильм в одном гриме и с одной интонацией. При этом он сам ну очень устал от всего этого, так что когда ты видишь героя спящим в кадре с бутылкой пивасика — ты ему веришь, а когда он в третий раз разрывается перед дилеммой погибать всем или спасать хоть кого-нибудь (вообще этот рефрен повторяется за фильм раз пять по кругу в разном составе), то хочется отвернуться, настолько всё вымученно.
Куда интереснее и девочка, и тётки эти бесконечные, и даже нехороший миллиардер норм — он в кадре хотя бы разный: хороший, плохой, злой. И финал у него есть, и он логичен. Самое смешное что даже для компьютерной акулы устроили свой перевёртыш с ложным финалом, что хоть как-то развеивает летнюю скуку. Но не Стэйтам, нет.
В остальном же у фильма проблема в том, что это не фильм, а три разных фильма. В попытке выстроить занимательный и разнообразный сюжет авторы напихали в него столько всего, что немедленно запутались в трёх соснах. Частично это футуристический фильм-катастрофа про учёных на подводной станции, частично это, внезапно, эдакий полукомедийный «Пункт назначения» (или, если хотите, «Пираньи») в китайских водах, в остальной же части это обрывочные элементы того самого дешёвого монстр-муви а-ля «Анаконда», потому что герметическим подводным триллером вроде «Синей бездны» он не может стать чисто технически — хронометража не хватает. Только центральную китаянку засунут в акулью клетку как тут же начинается свистопляска, так что не то что персонаж — зритель не успевает толком испугаться.
Вот и получается на выходе ни то, ни сё, акулы не страшно (вот кальмар был ничего, но и его быстро свернули), японца не жалко, доктора не жалко, Стэйтам тефлоновый, все они — идиоты, остаётся девочка, но этот персонаж явно из какого-то другого фильма. Приходится болеть за собачку в финале.
Название фильма: Мег: Монстр глубины
Оригинальное название: Meg
Прокат в России фильма "Мег: Монстр глубины": 9 августа 2018 года
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О фильме "Мег: Монстр глубины":
Профессор палеонтологии во время секретного погружения в самый глубокий океанский каньон выясняет, что гигантская глубоководная доисторическая акула мегалодон существует.
В главной роли: Джейсон Стэйтам. Режиссёр: Джон Туртельтауб.
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Мег: Монстр глубины:
Мег: Монстр глубины: Подводный Стэйтам
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