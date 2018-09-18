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Мэри Поппинс возвращается | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 18.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Мэри Поппинс возвращается
Оригинальное название: Mary Poppins Returns
Прокат в России фильма "Мэри Поппинс возвращается": 3 января 2019 года
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О фильме "Мэри Поппинс возвращается":
Продолжение классической истории Памелы Трэверс в мюзикле Роба Маршалла. Теперь Мэри Поппинс помогает взрослым Джейн и Майклу, а также троим детям Майкла справиться с личной потерей. В главной роли — Эмили Блант. Также в ролях: Мерил Стрип, Колин Фёрт.
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