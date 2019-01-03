Рецензия: Майкл и Джейн

Роман КОРНЕЕВ , 3 января 2019

Ни для кого не секрет, что советская дилогия про Мэри Поппинс во многом является римейком оскароносной классики с Джули Эндюс, так что нам, в отличие от остального мира, вдвойне интересно сравниванить новейший сиквел «Мэри Поппинс возвращается» с обоими предшественниками, находя параллели, оставшиеся неизвестными ни Робу Маршаллу, ни американской публике. И дело даже не в том, что Эмили Блант внезапно оказалась куда больше похожа не на Джули (весьма эмоционально непохожую на хладнокровный британский характер из книжки), а на Наталью Андрейченко, дело в самом подходе.

Оригинальный голливудский мюзикл был по сути бесконфликтным кино, в котором актёры весело прыгали из сцены в сцену, сменяя одно приключение на другое, исполняя попутно то чечётку, то песенку про самое длинное британское прилагательное, и даже постулативная детская распущенность, от которой пачками сбегали няни, в кино даже не фигурировала, дети там были лапочками, это папа был самодовольным и сам нуждался в курощении. В советской версии Джейн и Майкл были не в порядке, как и их дядя-хиппи, а папа был недотёпой и разорён. Удивительное совпадение, что перенос сиквела в эпоху Великой депрессии, когда дети Майкла живут без мамы, а папа вот-вот отправит всё семейство бомжевать (в смысле к бездетной тётке Джейн), получил почти повторение советского извода. В основном это случилось благодаря более строгому следованию интонациям книжки, но какая теперь разница.

Однако в целом это именно что прямой сиквел — вместо попадания в картину попадаем на чашу, вместо музыканта-художника-какеготам — фонарщик, вместо двух детей — трое. Чечётка, песенки, рисованные персонажи. Роб Маршалл не стал делать из фильма новое «Чикаго», однако вся эта обязательная программа, включая воспроизведение дома Бэнксов с его аттракционами, не мешает смотреть даже тем, кто оригинал не видел или просто не очень помнит. Потому что тут есть сюжет про Майкла и Джейн и их наследство.

История довольно мрачная, но не слишком, со своим детективом, и даже погонями, и Эмили Мортимер с Беном Уишоу сумели показать нам именно что нужных в этом сюжете повзрослевших детей, которые забыли леди Совершенство, а потом вспомнили, а заодно честно боролись вместе с детьми за своё наследство (в широком смысле, скорее наследие, чем собственно наследство), боролись до конца. И хотя в итоге не обошлось без тузов в рукавах и волшебной помощи Мэри, это именно что история про них, и она, даже будучи совершенно вставной, работает лучше, чем более аутентичные поскакушки. Победили они честно, потому что были честно готовы проиграть.

И любопытно, как в финале голливудский официальный сиквел снова сошёлся с советским неофициальным: песня с шариками — это такой чуть более весёлый вариант песни про «ветер перемен». Мэри снова настала пора улетать, потому что она тут больше не нужна. Ветер переменился, а дверь открылась.