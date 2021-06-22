Рецензия: Убийства нашего городка

Роман КОРНЕЕВ , 22 июня 2021

С самого начала просмотра «Мейр из Исттауна» очень сбивают прямые сюжетные аналогии с первым сезоном «Твин Пиксом». Тоже труп девушки, обнаруженный на берегу, тоже тёмное прошлое, окружающее пропавших и подозреваемых, тоже маленький городок, где все друг другу или родственники, или любовники, или подельники. Параллели устаёшь перечислять: есть тут и свой малохольный Бобби Бриггс, и своя Роннет Пуласки, разве что местных олигархов не завезли, а обилие не по возрасту нажитых детей (и их не по возрасту почивших родителей) в конце концов наводит зрителя на логичную мысль, что время «Твин Пикса» прошло (хотя там тоже был свой странный сынок и своя дама с поленом), теперь проблемы белых людей в американской глубинке более привычно описывать певучим языком хилбилли.

Да и Кейт Уинслет в сериале играет не совсем смесь шерифа Трумана с деревенским детективом Анискиным, она не столько расследует что-то, сколько пытается разобраться в собственных проблемах — мама, внук, мать внука, бывший муж, живущий в соседнем доме, и это не считая двух ключевых персонажей, которые успели умереть — мы последовательно погружаемся в суровый и наивный мир одноэтажной америки, какой она видна со страниц модных романов. Тут никто толком не работает (разве что психологами, копами или специально приглашёнными писателями), тут огромные семьи с бесконечным списком родственных связей, тут непрерывно пьют пиво или что покрепче, это если не колются. А ещё тут у всех в шкафу зарыто по паре скелетов, не говоря уже о запасных кандидатах на отцовство.

Тем не менее, перед нами вовсе не плаксивая мелодрама, это именно что детектив, причём местами довольно крепкий, острый, с неожиданными поворотами (только за финальную серию их будет два), так что ближайшая аналогия у фильма — американская версия датского сериала «Мост». Фрустрированная детективка шаромыжится по лесам в поисках ответов, попутно отмахиваясь от ненужного ей напарника (такого ненужного, что его в итоге сливают на ровном месте) и ненужного ей любовника (Гай Пирс так и не стал главным подозреваемым и потому может смело претендовать на звание самого лишнего персонажа этого сериала), а также ненужного ей бывшего мужа (который даже разок побывает подозреваемым, это уже отсылочка к британскому «Убийству на пляже», с которым тоже масса параллелей).

По сути, нужны тут в итоге только доча, мама и лучшая подруга, потому что перед нами всё-таки не только детектив, но и мелодрама. То есть какая бы жесть ни происходила (похищения, изнасилования, убийства, самоубийства, инцест, проституция и воровство ради дозы, ничего не забыл?), тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте. Если хотите, это такой женский вариант сериала «Форсаж», только вместо погонь на тачках тут будут погони по палисадникам, а местное противостояние двух братьев заслуживает отдельного разговора с психологом. Но знаете, Кейт играет куда круче очередной судебной драмы о проблемах белых людей, её героине в итоге сопереживаешь, и пусть разгадка в итоге вот такая неловкая, ну, что ж, зато неожиданная и да, мелодраматичная.