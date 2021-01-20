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Светила | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Онлайн-трейлер New :: 20.01.21
Название сериала: Светила
Оригинальное название: Luminaries
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О сериале "Светила":
Ева Грин в британском мини-сериале по одноимённому женскому роману о золотой лихорадке в Новой Зеландии в 1860е годы.
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