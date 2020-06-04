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Страна Лавкрафта | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 04.06.20

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Все ролики сериала "Страна Лавкрафта" (2, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Страна Лавкрафта
Оригинальное название: Lovecraft Country
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Триллеры
О сериале "Страна Лавкрафта":

Джордан Пил («Мы», «Прочь») и Джей Джей Абрамс представляют триллер-сериал HBO о путешествии 22-летнего афроамериканца, ветерана войны в Корее, по США 50-х в поисках отца, в котором он встречается с расистами и просто монстрами.

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Ролики в разделе "Сериалы":
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Страна Лавкрафта:

Страна Лавкрафта
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Космические силы: Ради мира во всём мире
Оставив в стороне комедию про придурков, авторы массированно шутят про науку, космос, военный космос, китайские спутники и неудачные запуски

Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Сериал похож на «Ошибки прошлого» тем, что на самом деле распутывать загадку убийства здесь не хотят

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата

Дожить до утра: Не стреляй
Брюс даже не сумел расшибиться о трактор, весь фильм проведя то во сне, то без сознания, то молча сидя в углу. Душераздирающее зрелище

Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Картинка и образность победили всё остальное, несколько раз напомнив «Мэнди» Косматоса
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Страна Лавкрафта, Lovecraft Country new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

2 июня, вторник

Защищая Джейкоба, Defending Jacob new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

31 мая, воскресенье

Майор Гром: Чумной Доктор new
постеров: 4, кадров: 1
» Трейлер

30 мая, суббота

Личная жизнь, Love Life new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
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» Трейлер

Байки из Петли, Tales from the Loop
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Космические силы, Space Force
» Трейлер
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29 мая, пятница

Ассистент звезды, High Note
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» Отрывок 3
» TV-ролик 2
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» Музыкальное видео

Неотразимый, Irresistible
» Британский трейлер
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28 мая, четверг

Артемис Фаул, Artemis Fowl
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И повсюду тлеют пожары, Little Fires Everywhere
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22 мая, пятница

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