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Страна Лавкрафта | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 04.06.20
Название сериала: Страна Лавкрафта
Оригинальное название: Lovecraft Country
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Страна Лавкрафта":
Джордан Пил («Мы», «Прочь») и Джей Джей Абрамс представляют триллер-сериал HBO о путешествии 22-летнего афроамериканца, ветерана войны в Корее, по США 50-х в поисках отца, в котором он встречается с расистами и просто монстрами.
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Страна Лавкрафта:
Космические силы: Ради мира во всём мире
Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дожить до утра: Не стреляй
Кровавые машины: Вызывая Косматоса
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