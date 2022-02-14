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Властелин колец: Кольца власти | Трейлеры
о сериале: кадры: 8 | трейлеры | постеры: 3 | в ролях
Тизер-трейлер New :: 14.02.22
Название сериала: Властелин колец: Кольца власти
Оригинальное название: Lord of the Rings: Rings of Power
Планы выпуска: 2022 год
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О сериале "Властелин колец: Кольца власти":
Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2») выступил режиссёром сериала «Амазона», который сюжетно представляет собой описания событий за много тысяч лет до «Властелина колец».
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