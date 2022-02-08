Название фильма: Затерянный город

Оригинальное название: Lost City

О фильме "Затерянный город":

Ченнинг Татум, Сандра Буллок, а также специально приглашённые Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт представляют авантюрную комедию об авторке авантюрных приключенческих романов, которая попала в джунгли вместе с фотомоделью для обложек, чтобы отыскать там затерянный город, о котором писала в книгах.