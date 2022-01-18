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Затерянный город | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 18.01.22
Название фильма: Затерянный город
Оригинальное название: Lost City
Прокат в России фильма "Затерянный город": 7 апреля 2022 года
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О фильме "Затерянный город":
Ченнинг Татум, Сандра Буллок, а также специально приглашённые Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт представляют авантюрную комедию об авторке авантюрных приключенческих романов, которая попала в джунгли вместе с фотомоделью для обложек, чтобы отыскать там затерянный город, о котором писала в книгах.
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