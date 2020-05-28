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И повсюду тлеют пожары | Трейлеры
О съёмках New :: 28.05.20
Название сериала: И повсюду тлеют пожары
Оригинальное название: Little Fires Everywhere
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "И повсюду тлеют пожары":
Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в мини-сериале по мотивам литературного женского триллера о семействе, пострадавшем от пожара, пожарные склоняются к версии поджога, в котором подозревают детей, но следы этой истории ведут к предыстории, когда в городок приезжает мать-одиночка с подозрительным прошлым.
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И повсюду тлеют пожары:
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