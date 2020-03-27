Название сериала: И повсюду тлеют пожары

Оригинальное название: Little Fires Everywhere

О сериале "И повсюду тлеют пожары":

Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в мини-сериале по мотивам литературного женского триллера о семействе, пострадавшем от пожара, расследование которого ведёт к версии поджога, в котором подозревают детей, а в это время в городок приезжает мать-одиночка с подозрительным прошлым.