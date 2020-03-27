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И повсюду тлеют пожары | Трейлеры
о сериале: кадры: 9 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Тизер New :: 27.03.20
Название сериала: И повсюду тлеют пожары
Оригинальное название: Little Fires Everywhere
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "И повсюду тлеют пожары":
Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в мини-сериале по мотивам литературного женского триллера о семействе, пострадавшем от пожара, расследование которого ведёт к версии поджога, в котором подозревают детей, а в это время в городок приезжает мать-одиночка с подозрительным прошлым.
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И повсюду тлеют пожары:
Платформа: How dare you
Эмма: Файн арт
Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Авеню 5: Хаус он да дек
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