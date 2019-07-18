Рецензия: Жизнь это плоский круг

Роман КОРНЕЕВ , 18 июля 2019

Доставшийся «Диснею» по наследству от «Марвел» Джон Фавро в своей режиссёрской ипостаси некогда впрягся в череду игровых экранизаций диснеевской анимационной классики скорее от безысходности после провала «Ковбоев и пришельцев». «Книга джунглей» стала для него спасительной соломинкой в болоте актёрских камео бесконечных «Мстителей», и там он действительно нашёл, пусть и спорные, но какие-то свои моменты в пересказе классической истории, в конце концов, почти миллиард долларов мировых сборов — это неплохая прибавка и по продюсерской части, а он там ещё и в этом амплуа поучаствовал, что наверняка принесло отдельные очень неплохие деньги.

Однако в «Диснее» с тех пор всё продолжало двигаться в сторону ещё большего отодвигания режиссёров от принятия решений, вон недавний «Аладдин» был, за редкими исключениями, чистой калькой оригинала, местами воспроизводя его буквально покадрово, так что от возвращения на экран Муфасы, Симбы, Шрама, Пумбы и Тимона в компьютерно-игровом, по сути, мультфильме «Король Лев» ждать былых вольностей «Книги джунглей» не приходилось. И трейлер, и отрывки цитировали знакомый всем оригинал 94 года с такой ученической, и даже механической тщательностью, что ожидания были однозначны — видовая реплика драматической истории борьбы львёнка за престол в собственном прайде с максимально реалистичными компьютерными животными в озвучке афроамериканских актёров и Сета Рогена.

Проблем тут виделось две. Для начала, не все сцены оригинала вообще реалистичны хоть сколь-нибудь, и тут первой под нож пошла песенка Шрама перед гиенами с финальными скачками последних, она сильно скомкана и по сути стала не песней, а просто речитативом под лаконичный кавер циммеровской классики на фоне, впрочем, без голоса Джереми Айронса это было бы всё равно не то (а у нас все песни всё равно переозвучили). И вторая проблема — тот самый гиперреализм. Неизвестно, с какого захода решили рендерить зверей именно так, в той же «Книге джунглей» звери куда более лощёные и компьютерные, но в результате они что в трейлере, что в фильме все поголовно облезлые блохастики, какими они в общем и являются в природе, и это буквально царапает глаз.

Впрочем, когда наступает трагедийный момент, этот гиперреализм, разумеется, лишь играет на руку, потому что в зале все буквально проклинали зловредного Шрама за его зловредность. Плюс хоть животные тут и говорят, но делают это куда мягче, чем в том же «Джанглбуке», что в данном случае несомненный плюс, потому что авторам действительно удалось без лишнего мимического антропоморфного «актёрства» суметь заставить компьютерные модельки на чисто звериной пластике играть весьма достоверные драматические эпизоды.

Но тут «Дисней» не был бы «Диснеем», если бы не утянул историю о смертельном поединке двух грозных хищников в рейтинг 6+. Ни единой кровиночки, ни единой даже царапинки (кроме шрама у Шрама) при общем визуальном правдоподобии, даже тестикулы у львов тщательно ликвидировали, чтобы детишек часом не напугать. Впрочем, чего мы хотим от мультика про то, как в львином прайде при двух единственных на весь коллектив братьях-львах никого не смущает романс между Налой и Симбой, которые почему-то вдруг не брат и сестра, пусть и сводные, ну в крайнем случае двоюродные. Это даже в «Игре престолов» некоторых персонажей смущало, хотя казалось бы. Ну да ладно, уж такой сюжет.

А ещё зачем-то убрали Муфасу в виде облака, оставив просто голос и отражение в воде. То есть кто-то всё-таки на этом самом реализме настаивал. Возможно, сам Фавро, этого мы никогда не узнаем. В чём тут смысл, спустя 20 лет после Горлума, понять сложно, но да, технологии сейчас позволяют настолько детально реконструировать диких зверей, каждый волосок на гриве как живой, а Пумба кажется что натурально пованивает (не помню, в мультике он реально так часто пускал ветры?). И когда Нала выпрыгивает из кустов, все вздрагивают. Но потом мультик снова берёт своё и весь натурализм сдувает как ветром, выходит, ря старались.

Берёт же новичок в итоге совсем не этим, а классической музыкой, классическими же поворотами сюжета, когда и грустно, и смешно, и с превозмоганием, всё на месте. Ну так на то и классика, всем знакомая, всем памятная. Так что можно было смело вместо мультика переснять тоже себе мультик, без полинявших львов и облезлых бородавочников, и никто бы не заметил разницы. Посмотрим, как подойдут к уже анонсированной «Книге джунглей 2», там по крайней мере сюжет придётся новый придумывать, примерно как в «Малефисенте 2». От последней, впрочем, реализма пока ждать не приходится, как и особой актёрской игры.