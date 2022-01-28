Рецензия: Двенадцать друзей Ханнэма

Роман КОРНЕЕВ , 28 января 2022

Чарли Ханнэм собрал команду из сериального режиссёра и сериального сценариста (он же автор оригинального романа), а также тонну своих друзей на полторы смены каждому, чтобы на выходе получился своеобразный голливудский римейк сразу целой череды независимых проектов, среди которых, разумеется, все фильмы Гая Ритчи, перенесённый при этом в голливудские локации и в голливудские реалии. При этом «Вальдо» не отдаёт эпигонством и сборной солянкой, даже отсылки к сурвайвал-драмам вроде «В диких условиях» тут удачно вписаны в фигуру главного героя, а многочисленные рэперы не выглядят пятым колесом в сюжете.

Цельность картине придают, конечно, в первую очередь личные актёрские старания Ханнэма, который явно воспринимает эту роль как достаточно важную в своей карьере и даже бреет в процессе съёмок бороду (пусть и делает это зря, потому что тут же выясняется, что гладко выбритый он слишком похож на Леджера), старательно проживая всю эту любовь к курице Курице, подробно обыгрывая историю со ста вещами и вообще старается выйти из своего прежнего клишированного образа мягкого, вежливого, но стального внутри британца. В его исполнении детектив о загадочном убийстве жены эксцентричного актёра обретает и оригинальность, и нерв, и известную сложносочинённость, поскольку расследований быстро оказывается не одно, а два.

При этом чисто ритчевский рефрен с постоянным мордобоем пусть и сбивает то на образы Питта, то на героев Батлера, но авторам хватает и вкуса, и такта, чтобы не превращать сюжет в чистую чёрную комедию. Перед нами именно что детектив в нео-нуарных интерьерах с постоянным противостоянием главного героя на велосипеде с агрессивным Лос-Анджелесом вокруг, в котором те самые полторы смены очередного друга по крайней мере стоят того.

Мэл Гибсон, Морена Баккарин, Доминик Монахан, Руперт Френд по очереди оттеняют изначально довольно неловкий заход про голливудскую воспитательницу детсада, по очереди интересующуюся папами своих подопечных, наполняя весь этот балаган полновесным букетом образов, с которыми по крайней мере не скучно. Вопрос только, насколько такой подход достаточен для конкретного зрителя, если бы не личные старания и известный талант Ханнэма, на обаянии которого тут держится всё повествование (и, например, «полицейская» часть в другом исполнении могла бы вообще не сложиться), остальное кино наверняка рассыпалось бы на отдельные скетчи вроде дерущегося с осветителем Гибсона или неловкую сцену с не совсем упавшим софитом.

То есть как раз голливудская самокритика тут не получилась, как ответ бесконечным обвинениям очередной зарвавшейся звезды во всех смертных грехах и прочем «миту» это всё работает не очень, тем более что воспиталка тут в итоге куда-то слилась, а персонаж Гибсона самопроизвольно бросил пить. А вот как уютное, стильное и атмосферное персонажное кино с некоторыми детективным уклоном — результат вполне радует глаз и местами успешно смешит. Как говорится, не пытайтесь это повторить, работают профессиональные каскадёры.