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Последняя дуэль | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 6 | трейлеры: 13 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках 2 New :: 23.10.21
Название фильма: Последняя дуэль
Оригинальное название: Last Duel
Прокат в России фильма "Последняя дуэль": 18 ноября 2021 года
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О фильме "Последняя дуэль":
Мэтт Дэймон, Адам Драйвер в фильме Ридли Скотта об истории одной дуэли в Нормандии 14 века по сценарию Дэймона и Аффлека.
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