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Последняя дуэль

Трейлеры » Исторический Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Серый рыцарь

Роман КОРНЕЕВ, 22 октября 2021
Рецензия

История сценарного дуэта Дэймон-Аффлек настолько общеизвестна, что пересказывать её нет смысла, важно лишь отметить, что каждое новое проявление совместного писательского творчества двух голливудских актёров вызывает резонный интерес кинопублики, если же в режиссёрское кресло садится Ридли Скотт, то резонанс и вовсе гарантирован. Другое дело, что сюжет «Последней дуэли» выглядел достаточно притянутым за уши к тематике «миту» и «рэйп-калчер» — судебная дуэль между двумя влиятельными рыцарями в исполнении Дэймона и Драйвера, один из которых обвиняет другого в изнасиловании своей жены, оставшейся в одиночестве в собственном замке, чем и воспользовался коварный насильник, обуреваемый романтическими чувствами к сиятельной даме.

Тут было всё — и то, что героиня была грамотной и говорила на нескольких языках, и де Карружа при женитьбе кинули на земли, бывшие приданым его невесты, сюзерен отдал их злонамеренному ле Гри вместе с капитанским постом, и вообще они были друзьями, но в итоге всё закончилось поединком, после чего, в случае победы насильника, жену проигравшего должны были сжечь на костре. В общем, семь бочек арестантов, включая постоянные суды, проигрываемые по сюжету де Карружем человеку, который спас ему жизнь в сражении и прочая, и прочая. В общем, это в чём-то похоже на плот «Зелёного рыцаря», но без артхаусного флёра, а потому, воспринятое в лоб, вызывает реакцию неприятия у любителей средневековья.

Последняя дуэль

Сюжетный, алогичный и во многом анахронистический компот, который напридумывали себе Дэймон и Аффлек (плюс автор оригинальной книжки с таким же названием), заканчивающийся гибелью де Карружа в крестовом походе, рассматривать не будем, он напоминает своим антиисторизмом творчество однофамильца режиссёра Вальтера Скотта, который из своего 19 века писал, как пишется, и на правдивость честно не претендовал. Да, такие исторические персонажи и события описаны в хрониках, но смысл всего действия под флагом повесточки ничего общего с реалиями века 14 не имеет. Мужчины тут — или глупые и самовлюблённые (де Карруж, король) или умные, злонамеренные и тоже самовлюблённые (ле Гри и его сюзерен), женщины (кроме главной героини) — глупые, зашоренные, неспособные на объединение и поддержку, а местами и предательски злонамеренные. В общем, почему в этой вселенной вообще остались не изнасилованные высокородные дамы — загадка.

И драматургическое разделение сюжета на три взгляда на вещи (как в сериале «Любовники») тут не добавляет всему этому своеобразному процедуралу ни глубины, ни осмысленности. Одни и те же сцены повторяются с той лишь разницей, как и на кого посмотрела главная героиня, а сама сцена изнасилования с каждым повтором становится только всё менее убедительной. Куртуазность тут неловко сочетается со средневековой грубостью, а анахронизмы с простым отсутствием логики или хотя бы просто последовательности поступков. Один и тот же персонаж в соседних сценах то тупой рубака, то деревенский тюфяк, то влюблённый пацан, то придворный интриган. Как если бы Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян по очереди сменяли бы друг друга в рамках одного и того же персонажа. Но раздражает даже не это, а отсутствие внятного конфликта.

Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит (несмотря на весь формальный виктимблэйминг), кроме коварного насильника ле Гри, который отпирается просто так, потому что мудак, даже перед лицом смерти, хотя продолжает твердить «люблюнимагу», как будто это что-то меняет. Как непонятен и этот заход про «получали ли вы удовольствие при соитии». В итоге всё это выливается скорее в частный спор двух мужиков, который и разрешается между ними, а до главной героини всем нет особого дела, включая сценаристов, который ей посвящают по классике теста Бекдел — либо женские диалоги с обсуждением мужчин либо диалоги с мужчинами опять же о мужчинах. И одной белой лошади, которая немудряще олицетворяет закадровую беременность главгероини, которой тоже посвятили всего два кадра. Что же этим всем хотел сказать Скотт (не Вальтер, но Ридли), так и осталось за кадром. Ну, кроме банально восторжествовавшей справедливости. Но это никак не тянет на полный метр.

Последняя дуэль


 
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Название фильма: Последняя дуэль
Оригинальное название: Last Duel
Прокат в России фильма "Последняя дуэль": 18 ноября 2021 года
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        ... » Исторические
О фильме "Последняя дуэль":

Мэтт Дэймон, Адам Драйвер в фильме Ридли Скотта об истории одной дуэли в Нормандии 14 века по сценарию Дэймона и Аффлека.

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Последняя дуэль:

Последняя дуэль
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

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