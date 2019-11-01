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Рождество на двоих, Прошлое Рождество / Прошлое Рождество | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 01.11.19

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Все ролики фильма "Рождество на двоих" (4)

 
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Название фильма: Рождество на двоих
Оригинальное название: Last Christmas
Прокат в России фильма "Рождество на двоих": 5 декабря 2019 года
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» Голливуд » Мелодрамы
» Голливуд » Комедии » Рождественские комедии
        ... » Романтические комедии
О фильме "Рождество на двоих":

Эмилия Кларк в рождественской мелодраме Пола Фига («Шпион») по сценарию Эммы Томпсон.

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Рождество на двоих, Прошлое Рождество:

Рождество на двоих, Прошлое Рождество
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете

Портрет девушки в огне: История призраков
Если целью было освободить место для актёров, то в результате они становились не только главным, но чуть ли не единственным источником энергии

Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
В итоге слили всех, включая ту же Малефисенту. Системная ошибка, которая так и осталась ошибкой

Жить с самим собой: Оба хуже
Драки, где в конце обнимаются, срывы покровов, похищения и запои, у которых нет последствий, факапы, которые разрешаются хэппи-эндом — это всё слишком сладко. Нельзя высмеивать ничего вполсилы.

Джокер: Я существую
Фильм лишь натягивает на себя маску «артхаусного кино», в реальности это невероятно зрительское кино
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