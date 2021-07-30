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Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 30.07.21


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Прокат в России фильма "Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы": 23 ноября 2021 года
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        ... » Приключения
О фильме "Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы":

Российский «Дисней» продолжает приключения последнего богатыря, возвращая персонажей обратно в современную Москву.

В ролях: Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов. Режиссёр прежний: Дмитрий Дьяченко.

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Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы:

Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы
кадры из фильма: 11
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

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Фильму удаётся легко обстёбывать вечный надрыв митушниц, не забывая, впрочем, бить каждого встреченного мудака по яйцам

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