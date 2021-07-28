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Ягнёнок | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 28.07.21



 
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Название фильма: Ягнёнок
Оригинальное название: Lamb
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О фильме "Ягнёнок":

Нуми Рапас в сложносочинённом исландском триллере.

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Ягнёнок:

Ягнёнок
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Время: Это старость + подкаст

Фильм спорно работает как триллер: он скорее отталкивающий и артхаусно неуютный, автор словно пытается необычной для себя подачей замаскировать сюжетную пустоту

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Начиная со второй половины кино окончательно разваливается, внезапно превращаясь в очень дурнопоставленный зомботрэш

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Здесь у Кейджа всегда сложное побитое лицо и грустные глаза, и он смотрит на всех, и спрашивает: ты ведь понимаешь, что живёшь зря?

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Марвеловский персонаж подвергся относительно взрослой терапии и переосмыслению, раскрывшись настолько, чтобы стать человеком

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Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи воссоединяются спустя много лет
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