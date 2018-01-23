Минкульт отозвал прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»...

Объявлены номинанты на «Золотую малину» 22 января в Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в области кинематографа. «Золотая...

Вручены премии Гильдии киноактёров США Фильм Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» отмечен тремя премиями Гильдии киноактёров США...