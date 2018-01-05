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Название фильма: Леди Бёрд

Оригинальное название: Lady Bird

О фильме "Леди Бёрд":

Один из фаворитов наградного сезона 2018 — драмком Греты Гервиг про старшеклассницу в исполнении Сирши Ронан, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк.