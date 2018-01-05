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Леди Бёрд | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 05.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Леди Бёрд
Оригинальное название: Lady Bird
Прокат в России фильма "Леди Бёрд": 15 марта 2018 года
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» Независимое кино » Драмы
        ... » Комедии
О фильме "Леди Бёрд":

Один из фаворитов наградного сезона 2018 — драмком Греты Гервиг про старшеклассницу в исполнении Сирши Ронан, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк.

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Леди Бёрд:

Леди Бёрд
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 2

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