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Конёк-горбунок | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Тизер 2 New :: 05.11.20


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Прокат в России фильма "Конёк-горбунок": 18 февраля 2021 года
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» Российское кино » Детское
О фильме "Конёк-горбунок":

Антон Шагин в экранизации сказки Ершова, конька-горбунка озвучивает Павел Деревянко.

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Конёк-горбунок:

Конёк-горбунок
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие

Ведьмы: Крыски
Дети, превращённые в мышей, ведьмы, превращённые в крыс, дёрганый, нелогичный сюжет, повисающая в воздухе хтонь

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Последняя капля: Успокоительное
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Страна Лавкрафта: Хтоническая эмансипация
Проблема сериала в том, что запрос на новую БЛМ-антологию есть, но свежих идей на этот счёт по-прежнему нет
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Конёк-горбунок
Конёк-горбунок
Прокат в России: 18 февраля 2021 года
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В чужой шкуре, Possessor new
постеров: 2, кадров: 5
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4 ноября, среда

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2 ноября, понедельник
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За океаном, в отличие от нашего проката, «Ведьмы» вышли онлайн, а потому их роль в прокате выполнял подростковый ужастик «Давай поиграем». Со...
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Кинокасса России: «Ведьмы» оживляют прокат
Предварительные прогнозы обещали на неделе в российском прокате лидерство главному новичку, сказке «Ведьмы»...

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