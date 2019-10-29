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Достать ножи | Трейлеры
Трейлер 3 New :: 29.10.19
Название фильма: Достать ножи
Оригинальное название: Knives Out
Прокат в России фильма "Достать ножи": 28 ноября 2019 года
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О фильме "Достать ножи":
Криминальная комедия, в которой детектив расследует смерть патриарха эксцентричной семьи.
В ролях: Ана де Армас, Кристофер Пламмер, Крис Эванс, Дэниэл Крэйг, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кёртис, Тони Коллетт.
Режиссёр: Райан Джонсон.
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