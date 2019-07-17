Название фильма: Адская кухня

Оригинальное название: Kitchen

О фильме "Адская кухня":

История трёх домохозяек, жён нью-йорских гангстеров, проживающих в районе «Адская кухня», которые в 1970х продолжают дело своих мужей, после того как ФБР посадило их в тюрьму.

В ролях: Элизабет Мосс, Мелисса Маккарти, Донал Глисон.