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Король Ричард | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 10.11.21
Название фильма: Король Ричард
Оригинальное название: King Richard
Прокат в России фильма "Король Ричард": 18 ноября 2021 года
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О фильме "Король Ричард":
Уилл Смит в спортивном байопике об отце знаменитых теннисисток сестёр Уильямс.
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