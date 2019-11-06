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Король | Трейлеры

Трейлеры » Исторический Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 06.11.19



 
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Название фильма: Король
Оригинальное название: King
Планы выпуска: 2019 год
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» Голливуд » Байопики » Исторические
О фильме "Король":

Историческая драма «Нетфликс» про британского короля Генриха V.

В эпизодической роли дофина французского — Роберт Паттинсон. Режиссёр: Дэвид Мишо («Машина войны»).

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Король:

Король
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

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Единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце, остальное же время будут наблюдаться массовые старты из менее первостепенных заокеанских премьер пополам с отечественным кино

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Несмотря на погодный катаклизм и общую безнадёгу ситуации тут по известному рецепту «творится какая-то дичь, но все ведут себя, как плюшевые зайцы»

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Фильм не критикует и не пытается учить, и максимум, о чём просит — это не закрываться друг от друга и больше разговаривать

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Только когда настаёт время спасать и умирать, наконец проклёвывается то, ради чего снимался весь фильм

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