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Король | Трейлеры
Трейлер New :: 06.11.19
Название фильма: Король
Оригинальное название: King
Планы выпуска: 2019 год
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» Голливуд » Байопики » Исторические
О фильме "Король":
Историческая драма «Нетфликс» про британского короля Генриха V.
В эпизодической роли дофина французского — Роберт Паттинсон. Режиссёр: Дэвид Мишо («Машина войны»).
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