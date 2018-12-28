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Рождённый стать королём | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 28.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Рождённый стать королём
Оригинальное название: Kid Who Would Be King
Прокат в России фильма "Рождённый стать королём": 14 марта 2019 года
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О фильме "Рождённый стать королём":
Джо Корниш («Чужие на районе») представляет современного британского пацана, который вынул меч из камня и заделался таким школьным королём Артуром.
В роли старой версии Мерлина: Патрик Стюарт. Ребекка Фергюсон в роли ведьмы феи Морганы.
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