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Шучу

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Рецензия: Вернуть прошлое

Роман КОРНЕЕВ, 18 марта 2020
Рецензия

В первом сезоне «Шучу» Гондри отчаянно, на грани, а то и за гранью дозволенного лавировал между фриковатым комик-шоу и жизненной трагедией, когда в двух соседних кадрах подростки курят траву, взрослые идут вразнос, а кукольная телепередача раз раз разом всё больше превращается из странной пародии на «Улицу Сезам» в криповый цирк уродов, где в конце все должны умереть в корчах. Количество разнообразных конфликтов и противоречий в этой истории зашкаливало за все санитарные нормы. Мужья, оказавшиеся геями, секс с японским дублёром собственного брата, погибший в аварии брат-близнец, катящееся к чёрту телевидение для самых маленьких. И всё это же, но в стократном размере, бурлило в самом персонаже Джима Кэрри Джеффе Пиклзе, в буквальном смысле сходящем с ума на глазах у изумлённой публики.

Как это всегда у Гондри, картонные и пластиковые декорации лишь усиливали ощущение какого-то тотального ада, в котором живут буквально все персонажи, и лишь Джефф Лангелла со своим персонажем пытался здесь хотя бы изображать пределы контроля и делать покерфейс при каждом новом срыве. Он ходил по всем этим патентованным sweded-декорациям из фильма «Перемотка» с видом единственного взрослого в этой сдвинутой кукухою вселенной, вторым и последним взрослым был, пожалуй, похожий на девочку пацан-близнец, остальные же раз за разом выдавали такие кренделя, что тот самый финальный наезд машиной — это было как бы, ну, весьма скромно. Реальнее было бы ожидать в конце ядерного взрыва.

Шучу

Такое было тяжело переплюнуть, да никто и не пытался, во втором сезоне сериал быстро и незамысловато переместился в область полной абстракции. Керри вместо фильма «Нервы на пределе», где он когда-то сыграл эпизодическую смерть, превратился в социализированный овощ, существо совершенно бесконфликтное, спасающее всех ото всех, которому сходит что угодно, и даже когда на него спускают всех собак, он каждый раз прекрасно выкручивается. Он словно персонаж «Маски» начинает бродить по руинам кукольных домов, где случилось «расклеивание», дружить с перееханным мужиком, перемещаться раз за разом внутрь собственного шоу и целыми часами готов краповато, но без задней мысли общаться с детишками по интернету.

Гондри тоже словно окончательно перегорел всей этой затеей, поставив в итоге лишь 2 серии из 10, причём обе совершенно вставные и да, всё равно криповые. Но и криповость эта не та, что раньше, и надрыв не тот, и на фоне остальных серий они ну совсем не в тему. Потому что они уже совсем про другое. Там хоронят в бочке из-под огурцов скинутого с крыши чувака, который повторил за Пикклзом, что «развод — это нормально», там неопасный маньяк бегает за пацаном, но это ничем толком не заканчивается, но там даже Космовыдра потом благополучно летит в космос на грузовом «Дрэгоне», а топор никуда не стреляет. Милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть при помощи ряда Фибоначчи и простой уличной магии. Но в итоге за всеми так или иначе приедет автобус.

Шучу


 
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Название сериала: Шучу
Оригинальное название: Kidding
Планы выпуска: 2018 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Шучу":

Джим Керри в драматическом сериале о том, как звезда популярного детского телешоу справляется с личным кризисом в собственной семье.

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