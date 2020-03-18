|
Шучу
о сериале: рецензия | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Рецензия: Вернуть прошлое
В первом сезоне «Шучу» Гондри отчаянно, на грани, а то и за гранью дозволенного лавировал между фриковатым комик-шоу и жизненной трагедией, когда в двух соседних кадрах подростки курят траву, взрослые идут вразнос, а кукольная телепередача раз раз разом всё больше превращается из странной пародии на «Улицу Сезам» в криповый цирк уродов, где в конце все должны умереть в корчах. Количество разнообразных конфликтов и противоречий в этой истории зашкаливало за все санитарные нормы. Мужья, оказавшиеся геями, секс с японским дублёром собственного брата, погибший в аварии брат-близнец, катящееся к чёрту телевидение для самых маленьких. И всё это же, но в стократном размере, бурлило в самом персонаже Джима Кэрри Джеффе Пиклзе, в буквальном смысле сходящем с ума на глазах у изумлённой публики.
Как это всегда у Гондри, картонные и пластиковые декорации лишь усиливали ощущение какого-то тотального ада, в котором живут буквально все персонажи, и лишь Джефф Лангелла со своим персонажем пытался здесь хотя бы изображать пределы контроля и делать покерфейс при каждом новом срыве. Он ходил по всем этим патентованным sweded-декорациям из фильма «Перемотка» с видом единственного взрослого в этой сдвинутой кукухою вселенной, вторым и последним взрослым был, пожалуй, похожий на девочку пацан-близнец, остальные же раз за разом выдавали такие кренделя, что тот самый финальный наезд машиной — это было как бы, ну, весьма скромно. Реальнее было бы ожидать в конце ядерного взрыва.
Такое было тяжело переплюнуть, да никто и не пытался, во втором сезоне сериал быстро и незамысловато переместился в область полной абстракции. Керри вместо фильма «Нервы на пределе», где он когда-то сыграл эпизодическую смерть, превратился в социализированный овощ, существо совершенно бесконфликтное, спасающее всех ото всех, которому сходит что угодно, и даже когда на него спускают всех собак, он каждый раз прекрасно выкручивается. Он словно персонаж «Маски» начинает бродить по руинам кукольных домов, где случилось «расклеивание», дружить с перееханным мужиком, перемещаться раз за разом внутрь собственного шоу и целыми часами готов краповато, но без задней мысли общаться с детишками по интернету.
Гондри тоже словно окончательно перегорел всей этой затеей, поставив в итоге лишь 2 серии из 10, причём обе совершенно вставные и да, всё равно криповые. Но и криповость эта не та, что раньше, и надрыв не тот, и на фоне остальных серий они ну совсем не в тему. Потому что они уже совсем про другое. Там хоронят в бочке из-под огурцов скинутого с крыши чувака, который повторил за Пикклзом, что «развод — это нормально», там неопасный маньяк бегает за пацаном, но это ничем толком не заканчивается, но там даже Космовыдра потом благополучно летит в космос на грузовом «Дрэгоне», а топор никуда не стреляет. Милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть при помощи ряда Фибоначчи и простой уличной магии. Но в итоге за всеми так или иначе приедет автобус.
Название сериала: Шучу
Оригинальное название: Kidding
Планы выпуска: 2018 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
О сериале "Шучу":
Джим Керри в драматическом сериале о том, как звезда популярного детского телешоу справляется с личным кризисом в собственной семье.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Шучу:
Шучу: Вернуть прошлое
Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Бладшот: Суповой набор
Правосудие Спенсера: Ещё один бойскаут
Человек-невидимка: Он следует за тобой
17 марта, вторник
Премия «Золотая малина», вручаемая за сомнительные достижения в киноискусстве, в сороковой раз объявила победителей...
16 марта, понедельник
15 марта, воскресенье
Заокеанский прокат, которому волей случая довелось стать последним полноценным в преддверии как минимум полуторамесячного отсутствия значимых премьер под давлением...
Главным вопросом, похоже, последнего полноценного уикенда российского проката на ближайшие как минимум полтора месяца был старт единственной премьеры...
14 марта, суббота
13 марта, пятница
Объявленная на днях ВОЗ общемировая пандемия коронавируса начинает массово сказываться на кинопрокате...
|
|
|
|
|
«Бладшот», рецензия «Правосудие Спенсера», отзыв «Вперёд», отзыв «Пушки Акимбо», отзыв «Соник в кино», рецензия «Побег из Претонии», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «Шучу», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Человек-невидимка», рецензия «Джентльмены», рецензия «Новый Папа», отзыв