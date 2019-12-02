|
Просто помиловать | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 02.12.19
Название фильма: Просто помиловать
Оригинальное название: Just Mercy
Прокат в России фильма "Просто помиловать": 27 февраля 2020 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Просто помиловать":
Основанная на реальных событиях судебная драма о защитнике афроамериканцев, осуждённых на смертную казнь.
В ролях: Майкл Б. Джордан («Крид»), Бри Ларсон, Джейми Фокс.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Просто помиловать:
Новинки декабря: «Джуманджи», «Звёздные войны» и отечественное новогоднее кино
Холодное сердце 2: За горизонт
Ирландец: Озимандия
Достать ножи: Он написал убийство
Аванпост: Битва за Киров
» Отрывок
1 декабря, воскресенье
Как всякий семейный праздник, за океаном День Благодарения не порождает кассовых хитов, поскольку, сидя дома с родственниками...
Главным вопросом недели в российском прокате, разумеется, был старт «Холодного сердца 2»...
30 ноября, суббота
|
|
|
|
|
«Холодное сердце 2», рецензия «Ирландец», рецензия «Достать ножи», рецензия «Дитя погоды», отзыв «Король», отзыв «Ford против Ferrari», рецензия «Терминатор: Тёмные судьбы», рецензия «Верность», отзыв «Зомбилэнд 2», отзыв «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв «El Camino: Во все тяжкие», отзыв «Доктор сон», рецензия «Клаус», отзыв