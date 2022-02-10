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Мир Юрского периода: Господство | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 10.02.22
Название фильма: Мир Юрского периода: Господство
Оригинальное название: Jurassic World Dominion
Прокат в России фильма "Мир Юрского периода: Господство": 9 июня 2022 года
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О фильме "Мир Юрского периода: Господство":
Колин Треворроу продолжает теперь уже трилогию «Мир Юрского периода».
В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм.
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9 февраля, среда
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