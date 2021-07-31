  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #12: «Время» Шьямалана

Круиз по джунглям

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Конкистадоры реки Амазонки

Роман КОРНЕЕВ, 31 июля 2021
Рецензия

Мы уже имели радость наблюдать успешную диснеевскую франшизу по мотивам аттракциона из «Диснейленда», это были, разумеется, «Пираты Карибского моря», которые чувствовали себя прекрасно, пока не расстались со всеми своими актёрами, включая попавшего во всеобщую немилость Джонни Деппа, а без последнего продолжать уже не было никакого смысла. Значит, нужно заводить новую шарманку — так и появился на свет проект «Круиз по джунглям».

С самого начала это представлялось полным наследием ПКМ: вместо пиратов с их проклятием — конкистадоры с их проклятием, вместо «Чёрной жемчужины» — чёрная подводная лодка, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк. А что, неплохая идея — конкистадоры конкистадорят, кораблики ходят, змеи-птички-паучки и одна большая киса по имени Проксима, чем не повод для неплохого приключения. И персонажи харизматичные, и аттракционы разнообразные, и локации красивые, что может пойти не так?

Для начала, большинство аттракционов и, главное, шуток по традиции показали в трейлере. Остальное время Дуэйн Джонсон натужно каламбурит, а братец — раздражает. Что касается непосредственно главной героини, то она большую часть времени так и остаётся чрезмерно позитивной профессоркой ботаники по прозвищу Портки, не особо выстреливая многочисленными развешанными кругом ружьями вроде нарочитой кинокамеры, зато обладая всеми необходимыми свойствами Мэри Сью, что ей не очень-то идёт. И только когда начинается романс с обнимашками и подводным дыханием рот в рот — вот только тут всё становится на свои места. Да и в целом, кино банально слишком длинное. Два с половиной часа для заранее пересказанного фильма с единственным вотэтоповоротом — это слишком, да и персонажи в итоге не настолько крутые, на фоне Хоббса и Цельнометаллической стервы ну очень вяленько, хотя, повторюсь и вполне мило. Так что «Диснею» следует крепко призадуматься, стоит ли это продолжать.

Круиз по джунглям


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Круиз по джунглям
Оригинальное название: Jungle Cruise
Прокат в России фильма "Круиз по джунглям": 29 июля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Приключения
О фильме "Круиз по джунглям":

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в экранизации одноимённого аттракциона из «Диснейленда».

На главную | Круиз по джунглям: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Главный геройДом ГуччиОхотники за привидениями: наследникиБосс-молокосос 2ВремяНе время умиратьОтряд Самоубийц: Миссия НавылетДюна
Недавние громкие новинки:
ВремяЧёрная вдоваКруэллаФорсаж 9Телохранитель жены киллераЗаклятие 3: По воле дьяволаОчень странные делаГнев человеческий

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Приключения и фэнтэзи":
Легенда о зеленом рыцаре Отрывок 2
Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы Трейлер
Легенда о зеленом рыцаре Отрывок
Круиз по джунглям Русский отрывок 3
» Русский отрывок 2
» Русский отрывок
» Отрывок 2
» Русский ролик о съёмках 2
» Русский ролик о съёмках
» О съёмках 2
» Отрывок
» О съёмках
» Персонажный трейлер 2
» Персонажный трейлер
Легенда о зеленом рыцаре Промо-ролик
  
Новые трейлеры:
Главный герой Русский отрывок
Шан-Чи и легенда Десяти колец Русский ролик о съёмках
Тихий омут О съёмках 2
Респект Отрывок
Шан-Чи и легенда Десяти колец О съёмках
Главный герой О съёмках
Король Ричард Русский трейлер
Легенда о зеленом рыцаре Отрывок 2
Главный герой Отрывок 2
Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы Трейлер
Дом Гуччи Русский трейлер
» Трейлер
Шан-Чи и легенда Десяти колец Русский минутный трейлер
Король Ричард Трейлер
Шан-Чи и легенда Десяти колец Минутный трейлер
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Круиз по джунглям:

Круиз по джунглям
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Круиз по джунглям: Конкистадоры реки Амазонки
Вместо пиратов с их проклятием конкистадоры с их проклятием, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк

Красотка на взводе: Белая вдова
Фильму удаётся легко обстёбывать вечный надрыв митушниц, не забывая, впрочем, бить каждого встреченного мудака по яйцам

Время: Это старость + подкаст
Допремьерным промо любой личной работы Шьямалана верить нельзя. Его личные работы — это всегда кот в мешке

Кроваво-красное небо: Девушка с укусом вампира
Начиная со второй половины кино окончательно разваливается, внезапно превращаясь в очень дурнопоставленный зомботрэш

Свинья: Верный себе Кейдж
Здесь у Кейджа всегда сложное побитое лицо и грустные глаза, и он смотрит на всех, и спрашивает: ты ведь понимаешь, что живёшь зря?
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
» Русский минутный трейлер
» Русский ролик о съёмках
» О съёмках
» Минутный трейлер

Главный герой, Free Guy
» Русский отрывок
» О съёмках
» Отрывок 2
» TV-ролик 2
» Промо-ролик 2
» Отрывок
» TV-ролик
» Промо-ролик

Тихий омут, Stillwater
» О съёмках 2
» Отрывок
» О съёмках
» Отрывок

Респект, Respect
» Отрывок

Лучшие комментарии:
Красотка на взводе : .... | BadGary
Так получилось, что практически подряд посмотрел Красотку на взводе и Пороховой коктейль. Так сказать две латентные феминестические забодробилки... далее

30 июля, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы new
кадров: 11
» Трейлер

Дом Гуччи, House of Gucci new
постеров: 5, кадров: 5
» Русский трейлер
» Трейлер

Король Ричард, King Richard new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

Легенда о зеленом рыцаре, Green Knight
» Отрывок 2
» Отрывок

28 июля, среда

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: «Время» Шьямалана огорчает, но всё равно прекрасно
М. Найт Шьямалан в своей карьере неоднократно падал на самое дно, но снова выбирался, но только он порадует своих фанатов...
Трейлеры, кадры, постеры:

Ягнёнок, Lamb new
постеров: 2, кадров: 2
» Трейлер

Охотники за привидениями: наследники, Ghostbusters: Afterlife
» Русский трейлер 2

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Время», рецензия + подкаст . «Круиз по джунглям», отзыв . «Чёрная вдова», рецензия + подкаст . «Лука», отзыв . «Форсаж 9», рецензия . «Ледяной драйв», отзыв . «Кроваво-красное небо», отзыв . «Красотка на взводе», отзыв . «Свинья», отзыв . «Круэлла», рецензия + подкаст . «Локи», рецензия + подкаст . «Война будущего», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Круиз по джунглям", "Красотка на взводе", "Время", "Космический джем 2", "Бросок кобры: Снейк Айз", "Чёрная вдова", "Лука", "Золушка и заколдованный принц"
Новинки кино 2021: "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет", "Полночь на злаковом поле", "Аннетт", "Главный герой", "Босс-молокосос 2", "Воспоминания", "Кэндимен", "Легенда о зеленом рыцаре", "Шан-Чи и легенда Десяти колец"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   