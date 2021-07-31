Рецензия: Конкистадоры реки Амазонки

Роман КОРНЕЕВ , 31 июля 2021

Мы уже имели радость наблюдать успешную диснеевскую франшизу по мотивам аттракциона из «Диснейленда», это были, разумеется, «Пираты Карибского моря», которые чувствовали себя прекрасно, пока не расстались со всеми своими актёрами, включая попавшего во всеобщую немилость Джонни Деппа, а без последнего продолжать уже не было никакого смысла. Значит, нужно заводить новую шарманку — так и появился на свет проект «Круиз по джунглям».

С самого начала это представлялось полным наследием ПКМ: вместо пиратов с их проклятием — конкистадоры с их проклятием, вместо «Чёрной жемчужины» — чёрная подводная лодка, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк. А что, неплохая идея — конкистадоры конкистадорят, кораблики ходят, змеи-птички-паучки и одна большая киса по имени Проксима, чем не повод для неплохого приключения. И персонажи харизматичные, и аттракционы разнообразные, и локации красивые, что может пойти не так?

Для начала, большинство аттракционов и, главное, шуток по традиции показали в трейлере. Остальное время Дуэйн Джонсон натужно каламбурит, а братец — раздражает. Что касается непосредственно главной героини, то она большую часть времени так и остаётся чрезмерно позитивной профессоркой ботаники по прозвищу Портки, не особо выстреливая многочисленными развешанными кругом ружьями вроде нарочитой кинокамеры, зато обладая всеми необходимыми свойствами Мэри Сью, что ей не очень-то идёт. И только когда начинается романс с обнимашками и подводным дыханием рот в рот — вот только тут всё становится на свои места. Да и в целом, кино банально слишком длинное. Два с половиной часа для заранее пересказанного фильма с единственным вотэтоповоротом — это слишком, да и персонажи в итоге не настолько крутые, на фоне Хоббса и Цельнометаллической стервы ну очень вяленько, хотя, повторюсь и вполне мило. Так что «Диснею» следует крепко призадуматься, стоит ли это продолжать.