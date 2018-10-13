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Название фильма: Дубликат

Оригинальное название: Jonathan

О фильме "Дубликат":

Ансель Элгорт в мелодраме о Джонатане, в теле которого ночью и днём живут две разных личности, общающиеся посредством видеопосланий, и однажды они вступают в конфликт из-за девушки.