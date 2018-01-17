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Название фильма: Тоня против всех

Оригинальное название: I, Tonya

О фильме "Тоня против всех":

Основанная на реальных событиях спортивная драма о фигуристке Тоне Хардинг, устроившей при участии бывшего мужа перелом ноги своей сопернице на чемпионате мира по фигурному катанию 1994 года. В главной роли — Марго Робби. Режиссёр — Крэйг Гиллеспи.