Рецензия: Не фортануло

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 31 января 2018

«Тоня против всех» — не чёрная комедия, как можно подумать из промо. Марго Робби не играет второй раз Харли Квинн, не избивает людей со счастливой улыбкой. Напротив, её Тоня Хардинг из всех ключевых персонажей — единственный адекватный, уравновешенный человек, и это одна из тех вещей, что фильм пытается донести. Эта картина — такая финальная точка многолетней репутационной реабилитации для некогда многообешающей фигуристки, по версии фильма мечтавшей только о фигурном катании, но в итоге навсегда отстранённой от него из-за действий окружавших её идиотов. То есть, в каком-то смысле типичный голливудский оправдывающий байопик.

Но что важнее — это типичный байопик Дэвида О. Рассела. Но без Рассела. Или хотя бы продюсеров, связанных с его фильмами. Подмену легко не заменить. «Тоня» формально рассказывает о восхождении фигуристки от самого детства до легендарного краха карьеры, но в реальности это больше фильм о дурацкой, фриковой, невыносимой семейке, где все постоянно кричат в лицо, дерутся и бросаются посудой, но даже уйдя после этого, потом возвращаются. Здесь чёрствая злобная мать, которая вечно курит и носит на плече попугая, усатый дурачок-муж, который бьёт Тоню за любое неверное слово, жирный дегенерат-телохранитель, который считает себя специалистом во всём — все трое неотъемлемая часть жизни молодой фигуристки, которая слишком неопытна, проста и наивна, чтобы навсегда закрыть дверь перед ними. Плюс, все её мысли заняты спортом, где её мало кто любит.

В «Тоне» много ужасных поступков и обидных событий, по сути это бытовушная драма, но ты полностью понимаешь это лишь досмотрев. Её тональность совершенно иная. Она всегда иронична, и лишь ирония со временем становится более грустной. Она рисует людей не монстрами, а только прикольными, харизматичными, недалёкими простаками. Когда в ней дерутся или психуют — это смешно и дико одновременно. При этом она прекрасно уловила 90-е, точно передала реальных людей (только сама экранная Тоня внешне сильно отличается, но Марго работает вопреки этому, как Фассбендер в «Джобсе»). Это очень уверенная, бодрая, живая трагикомедия, которая гармонично смотрелась бы рядом с «Бойцом» и «Американской аферой», и несмотря на всю кинематографическую вторичность — это едва ли не самое грамотное кино в оскаровской гонке этого года.