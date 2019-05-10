|
Оно 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 10.05.19
Ссылки по теме:
Рецензия » Ужастики нашего городка Никита КОМАРОВ
Название фильма: Оно 2
Оригинальное название: It Chapter Two
Прокат в России фильма "Оно 2": 6 июля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Оно 2":
Режиссёр первого фильма «Оно» Энди Мускетти возвращает нас во вселенную демонического клоуна Пеннивайза 27 лет спустя.
Помимо детей, снимавшихся в первом фильме, в фильме снимались: Джессика Честейн, Джеймс Макавой.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Оно 2:
Отпетые мошенницы: Воровки на доверии
Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Американские боги: Сезон 2: Тор в трико
Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»
» Тизер
9 мая, четверг
8 мая, среда
|
|
|
|
|
«Мстители 4: Финал», рецензия Премьеры мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2» «Шазам!», отзыв ММКФ 2019, церемония закрытия, фото «Американские боги», 2 сезон, отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв «Отпетые мошенницы», отзыв «Война Анны», рецензия «Миллиард», рецензия