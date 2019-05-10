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Оно 2 | Трейлеры

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Русский тизер-трейлер New :: 10.05.19


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Название фильма: Оно 2
Оригинальное название: It Chapter Two
Прокат в России фильма "Оно 2": 6 июля 2019 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Оно 2":

Режиссёр первого фильма «Оно» Энди Мускетти возвращает нас во вселенную демонического клоуна Пеннивайза 27 лет спустя.

Помимо детей, снимавшихся в первом фильме, в фильме снимались: Джессика Честейн, Джеймс Макавой.

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Оно 2:

Оно 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

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