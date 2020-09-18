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Честный кандидат | Трейлеры
Русский трейлер New :: 18.09.20
Название фильма: Честный кандидат
Оригинальное название: Irresistible
Прокат в России фильма "Честный кандидат": 1 октября 2020 года
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» Голливуд » Политические
О фильме "Честный кандидат":
Крис Купер, Стив Карелл, Маккензи Дэвис, Роуз Бирн в политической комедии о выборах мэра маленького городка.
Режиссёр и сценарист: шоумен Джон Стюарт.
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